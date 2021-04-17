Греция готова принять россиян, у которых сорвался отпуск в Турции

Министр туризма Греции Харис Теохарис назвал сроки снятия ограничений для въезда россиян на отдых.

Об этом рассказал в специальном интервью ТАСС.

"Да, мы готовы принимать туристов из России. И мы сможем сделать это так, чтобы обеспечить их безопасность и чтобы в то же время была обеспечена безопасность и наших граждан", - сказал министр.

По его словам Греция будет открыта для туристов с 14 мая.

"По пути к 14 мая мы постепенно снимаем ограничения, обеспечивая процесс таким образом, чтобы шаг за шагом все системы, весь персонал на границе и все, что необходимо, заработало в совокупности", - пояснил Теохарис.

Он также назвал условия въезда туристов в Грецию.

"Система безопасности подразумевает, что вам нужно быть вакцинированным, переболевшим или предоставить отрицательный тест на ковид. Когда вы приезжаете, вы можете попасть в группу точечного тестирования: какой-то процент людей будет тестироваться. Они будут изолированы в случае позитивного теста. И затем, конечно, стандартные протоколы, которым следует Греция, будут распространяться и на туристов", - пояснил министр.