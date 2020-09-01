Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
В центре Петрозаводска заработала архитектурная подсветка (ФОТО) 3
Сегодня 09:57
Роспотребнадзор обнаружил чистый пляж в Карелии 4
Сегодня 13:39
Пугачева -"девочка" шокировала поклонников новым фото 6
01.09.2020 21:30
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Сегодня 07:45
Умерла актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме "Доживем до понедельника" 1
01.09.2020 23:41

Греция на две недели откроет границы для россиян

Новости. Общество
19:10, 02 Сентября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

За это время на территорию страны смогут попасть максимум 1000 человек.

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на правительственное решение, которое будет действовать две недели, с 00.01 часов 7 сентября до 23.59 часов 21 сентября.

Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.
 
Авиакомпании обязаны проверить наличие теста перед посадкой, а в случае его отсутствия не допускать на борт. В случае нарушения обязательства они должны репатриировать пассажира за свой счет.

Граждане должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия. У них также должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие документы, где определено их временное место жительства в стране.

При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов исследования нельзя покидать место своего временного проживания. За нарушение этого запрета предусмотрен административный штраф пять тысяч евро (439 тысяч рублей).
 
Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.08.2020, 13:49
Появились фото с места ДТП в Карелии, где сегодня утром погибли два подростка
30.08.2020, 08:52
Число инфицированных COVID-19 в Карелии стремительно растет
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)
26.08.2020, 07:40
Парфенчиков сообщил, в каком случае школьники Карелии перейдут на дистанционное обучение
31.08.2020, 11:43
В Карелии нашли мощи святого, пролежавшие в земле почти 500 лет
26.08.2020, 08:59
Десятки новых случаев COVID-19 выявили в Карелии

Аналитика

Сегодня 07:45
Тема недели
"Мы очень опасаемся за детей, которые могут пострадать от таких же преступлений" 22
Общественники Карелии просят по закону наказать обвиненного в педофилии поисковика Юрия Дмитриева.
"Мы превратились в маленький Краснодарский край" 2
01.09.2020 16:35
Добровольно-принудительный укол 4
31.08.2020 15:43
Карельское здравоохранение в режиме нон-стоп 2
31.08.2020 12:12
"Такой свинокомплекс нам не нужен" 5
31.08.2020 11:00
Вся аналитика

Чтиво

01.09.2020 15:53
Без политики
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
По данным Роспотребнадзора, полученным в ходе массового тестирования населения на антитела к новой коронавирусной инфекции, иммунитет к COVID-19 обнаружен всего у 20-25% сдавших анализ.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
Учебный год в Офтальмологическом центре Карелии
31.08.2020 14:40
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»