Греция на две недели откроет границы для россиян

За это время на территорию страны смогут попасть максимум 1000 человек.

Греция с 7 сентября открывает границу для граждан России, пока разрешен въезд до 500 человек в неделю, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на правительственное решение, которое будет действовать две недели, с 00.01 часов 7 сентября до 23.59 часов 21 сентября.



Россияне смогут въезжать исключительно через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.



При себе россияне должны иметь отрицательный лабораторный тест на коронавирус, взятый методом ПЦР не более чем за 72 часа до прилета в Грецию сертифицированными лабораториями со справкой на английском языке с указанием всех данных.



Авиакомпании обязаны проверить наличие теста перед посадкой, а в случае его отсутствия не допускать на борт. В случае нарушения обязательства они должны репатриировать пассажира за свой счет.



Граждане должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции за день до прибытия. У них также должна быть квитанция бронирования гостиницы или другие документы, где определено их временное место жительства в стране.



При проведении выборочного теста на COVID-19 до выдачи результатов исследования нельзя покидать место своего временного проживания. За нарушение этого запрета предусмотрен административный штраф пять тысяч евро (439 тысяч рублей).



Совместное решение утвердили министры финансов, развития и инвестиций, защиты граждан, труда и социального обеспечения, здравоохранения, внутренних дел, инфраструктуры и транспорта Греции.