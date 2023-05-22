«Грязь и разруха»: стихийная торговля не радует жителей крупного района Петрозаводска

Жители Древлянки обратили внимание властей города на состояние Почтовой площади.

Жители Древлянки обратились к властям города с вопросом, кто отвечает за порядок на территории у торгового центра «Ягуар». Об этом пишет «Московский комсомолец Карелии» со ссылкой на паблик «Подслушано в Петрозаводске».

«Как в большой деревне, разруха и грязь. Стихийная торговля, киоски старые, палатки как в 90-е. А сегодня ещё и мёртвые и разорванные в клочья голуби», - написала горожанка и потребовала навести порядок.