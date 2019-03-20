Группа крови влияет на импотенцию

Ученые выявили взаимосвязь группы крови и развития сексуальных расстройств.

Ученые по всему миру продолжают изучать влияние принадлежности к определенной группе крови на здоровье и функции организма человека.

В стране, где секс практически возведен в культ, специалисты решили выяснить влияние принадлежности к определенной группе крови на импотенцию у мужчин. Турецкие ученые вплотную занялись изучением этого вопроса.

Специалистами ранее было установлено, что около десяти процентов мужского населения в разные периоды взрослой жизни сталкивались с проблемами в интимной жизни, связанными с кратковременной или полной импотенцией или половым бессилием.

Медики изучили истории болезни таких пациентов. В результате исследования было установлено, что импотенция чаще всего наблюдается у мужчин, являющихся носителями второй и третьей группы крови. Они в четыре раза чаще страдают половым бессилием, чем обладатели первой и четвертой группы крови, пишет "Южный Федеральный".