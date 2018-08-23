Группа "Любэ" выступит осенью в Петрозаводске

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В СК "Луми" 1 ноября состоится концерт группы "Любэ", сообщает сайт билетного оператора kassir.ru.
На концерте, который будет посвящен Дню народного единства, прозвучат лучшие песни группу.
"С творчеством "Любэ" связаны судьбы нескольких поколений. Меняется страна, меняемся мы, но любовь к группе остается неизменной", - говорится в анонсе мероприятия.
Стоимость билетов – от 1,5 тыс. до 3,9 тыс. рублей.
Информация о гастролях в Петрозаводск есть также на официальном сайте группы "Любэ".
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