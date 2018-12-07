Группа "Мюллярит" и ансамбль "Кантеле" дадут совместный концерт в Карелии

Концерт пройдет на сцене Национального театра республики 8 декабря, сообщили в Минкультуры Карелии.

Национальный ансамбль песни и танца Карелии "Кантеле" начинает концертный цикл "Мы из «Кантеле", посвященный артистам коллектива разных поколений.

"Этим проектом мы хотим отдать дань уважения всем, кто создавал славу "Кантеле", кто внес большой вклад в национальную музыкальную культуру Карелии", – рассказала и.о. директора ансамбля Татьяна Темнышева.

Большинство ее участников – Сергей Зобнев, Андрей Бразевич, Татьяна Умнякова, Дмитрий Демин, Роман Ершихин, а также рано ушедшие лидер группы Александр Быкадоров и солист Лео Севец – "родом" из "Кантеле".

По популярности этим музыкантам не было равных в середине 1990-х – начале 2000-х годов. "Мюллярит" стала самой известной карельской группой в соседней Финляндии, выступала на концертах и фестивалях в странах Европы и в Соединенных Штатах Америки, в передачах центральных российских телеканалов.