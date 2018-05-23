Группа продюсера фестиваля "Воздух" Максима Мазуровского выступит в эту пятницу в Петрозаводске

В клубе Solo 25 мая выступит группа Milmars продюсера фестиваля "Воздух" Максима Мазуровского.

Milmars разогревали легендарных The Rasmus, делили сцену с участниками "Большой Дискотеки" в разных городах, в конце мая вместе с BrainStorm дадут концерт на Кипре, а затем споют на 10-тысячном русско-кипрском open-air фестивале в Лимассоле.

"Вас ждёт грандиозное концертное шоу с пиротехникой, хореографией, гигантским видеоэкраном, а также музыка от клубного мэйнстрима до стадионного рока. Часть выступления будет посвящена родному фестивалю "Воздух", - обещают организаторы концерта.

Специально для концерта в "Соло" установили большую сцену с гигантским экраном, самым современным концертным звуком и светом.

Количество билетов ограничено вместимостью клуба. Стоимость: от 500 руб. Справки по тел.: 63-05-95.