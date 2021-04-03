Групповое ДТП произошло в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

На главном проспекте карельской столицы произошла авария с участием трех легковых автомобилей.

Авария с участием трех легковых автомобилей произошла на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске вечером третьего апреля. Об этом информирует сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии".

Машины столкнулись на нерегулируемом перекрёстке неравнозначных дорог, когда один из участников ДТП пересекал перекрёсток, двигаясь по улице Герцена прямо. В это же время второй участник ДТП ехал по проспекту Ленина в прямом направлении, находясь на главной дороге.

От столкновения легковые автомобили отбросило на третьего участника ДТП, выезжающего с улицы Герцена.

Видеокамеры компаний "Ситилинк" и "Сампо.ру" запечатлели момент ДТП.

Ранее сообщалось, как легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске.