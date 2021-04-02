Легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске (ВИДЕО)

Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль двигался по улице Шотмана со стороны площади Гагарина.

Судя по видео, он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.

В это же время грузовой автомобиль выезжал на улицу Чапаева.

От столкновения легковушку развернуло на 180 градусов и отбросило на полосу встречного движения.

Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.