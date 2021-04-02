Легковушку выбросило на встречную полосу после столкновения с "Камазом" в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием легкового и грузового автомобилей произошло на пересечении улиц Шотмана и Чапаева.
Как сообщает сайт "ДТП Петрозаводска и Карелии", авария произошла на регулируемом перекрёстке, когда легковой автомобиль двигался по улице Шотмана со стороны площади Гагарина.
Судя по видео, он выехал на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора.
В это же время грузовой автомобиль выезжал на улицу Чапаева.
От столкновения легковушку развернуло на 180 градусов и отбросило на полосу встречного движения.
Видеокамера проекта «Мой город» от компьютерной сети Сампо.ру запечатлела момент ДТП.
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