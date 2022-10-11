Грустно и красиво: что заинтересовало урбанистов в исторической части Петрозаводска? (ФОТО)

Урбанисты сообщества «Урбан-Наволок» прогулялись по исторической части Петрозаводска и поделились впечатлениями.

В городском сообществе урбанистов Петрозаводска «Урбан-Наволок» поделились впечатлениями от прогулки по исторической части Первомайского района.

Урбанисты называют историческую Первомайку красивым но грустным местом. Поэтому лейтмотивом их прогулки 23 октября стала грусть, которую вызывает «созерцание полузабытого деревянного зодчества». Исследователи поделились фотографиями памятников исторической архитектуры города.

«Когда будете гулять в районе Шотмана, обязательно обратите внимание на четырехквартирные домики, протянувшиеся от водонапорной башни до танка. В них еще сохраняется меланхоличное очарование старого северного городка» – посоветовали урбанисты.