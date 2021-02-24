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Грузия откроется для россиян с 1 марта

Новости. Общество
22:00, 24 Февраля 2021
фото: © pixabay.com
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Для въезда в страну гражданам России необходимо будет предъявить отрицательный тест на ковид.

Грузия откроет воздушные границы для российских туристов с 1 марта. Правда, как сообщает РИА Новости со ссылкой на грузинского премьер-министра Ираклия Гарибашвили, для въезда в страну гражданам России необходимо будет предъявить отрицательный тест на ковид.

Кроме того, в Грузии снимут большинство ограничений, введенных из-за коронавируса. Так, с 25 февраля возобновит работу междугородний транспорт, откроются гостиницы на горнолыжных курортах, с 1 марта заработают детские сады и вузы, а с 15 марта – спортивные, тренажерные и танцевальные залы.

Напомним, сейчас россияне могут улететь в Турцию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Сингапур, Азербайджан, Армению, а также на Кубу, Сейшелы и Мальдивы.

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