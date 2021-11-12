Грузовик опрокинулся на трассе «Кола» в Карелии, водитель получил травмы (ВИДЕО)

Водитель из соседнего региона был травмирован в результате ДТП в Сегежском районе.

Сегодня, 19 ноября, в 1.30 ночи в Сегежском районе произошло серьезное ДТП с участием щеповоза. Авария случилась на 751 километре трассы «Кола». Видео, запечатлевшее последствия аварии, появилось в паблике «Подслушано у водителей Птз и Карелии».

Как «Столице на Онего» сообщили в ГИБДД Карелии, водитель грузовика с полуприцепом — 33-летний житель Ленинградской области — выбрал небезопасную скорость, и автомобиль ушел в неуправляемый занос. Многотонная машина съехала в кювет и опрокинулась.

Водитель в результате аварии был травмирован. Медицинская помощь была оказана на мете, госпитализация не потребовалась.