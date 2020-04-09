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Грузовик перегородил полосу на трассе "Кола" в Карелии

Новости. Общество
13:26, 10 Апреля 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Филиппов
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В Олонецком районе грузовик совершил аварийную остановку, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 273 км автодороги "Кола" в сторону Петрозаводска проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе движения из-за аварийной остановки грузового автомобиля Hyundai.

Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение по одной полосе и контролируют дорожную обстановку.

Водителей, двигающихся в данном направлении, призывают заблаговременно снизить скорость движения и быть предельно внимательными на протяжении всего участка дороги, занимаемого аварийным автомобилем.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице изменится схема движения транспорта.

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