Грузовик перегородил полосу на трассе "Кола" в Карелии

В Олонецком районе грузовик совершил аварийную остановку, сообщили в ГИБДД Карелии.

На 273 км автодороги "Кола" в сторону Петрозаводска проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе движения из-за аварийной остановки грузового автомобиля Hyundai.



Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение по одной полосе и контролируют дорожную обстановку.



Водителей, двигающихся в данном направлении, призывают заблаговременно снизить скорость движения и быть предельно внимательными на протяжении всего участка дороги, занимаемого аварийным автомобилем.

Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице изменится схема движения транспорта.