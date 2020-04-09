Грузовик перегородил полосу на трассе "Кола" в Карелии

В Олонецком районе грузовик совершил аварийную остановку, сообщили в ГИБДД Карелии.
На 273 км автодороги "Кола" в сторону Петрозаводска проезд автотранспорта осуществляется по одной полосе движения из-за аварийной остановки грузового автомобиля Hyundai.
Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение по одной полосе и контролируют дорожную обстановку.
Водителей, двигающихся в данном направлении, призывают заблаговременно снизить скорость движения и быть предельно внимательными на протяжении всего участка дороги, занимаемого аварийным автомобилем.
Ранее сообщалось, что на железнодорожном переезде на Новосулажгорской улице изменится схема движения транспорта.
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