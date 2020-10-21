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Грузовик с мертвым водителем проехал два километра по кольцевой в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
23:30, 21 Октября 2020
фото: Кадр из видео
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Водитель скончался за рулем грузовика Volvo на кольцевой дороге в Ленинградской области.

Машина после смерти водителя проехала еще два километра, столкнулась с легковым автомобилем, после чего въехала в опору, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

"Грузовой автомобиль на 46-м километре КАД совершил касательное столкновение с Renault, после чего на 48-м километре произвел наезд на препятствие - силовое ограждение. Смерть водителя Volvo, предположительно, наступила во время движения", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

В ведомстве уточнили, что водитель грузовика - мужчина средних лет. Причина смерти устанавливается. По данному факту проводится проверка.

Источник видео: iVBGru Новости Ленобласти.

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