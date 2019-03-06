Грузовик съехал в кювет и опрокинулся на дороге в Карелии

Авария произошла в Пряжинском районе республики.

По данным ГИБДД Карелии, 5 марта в 09.50 в Пряжинском районе на 11 км автодороги "Крошнозеро-Эссойла" 54-летний водитель грузового автомобиля "МАЗ" с прицепом съехал в правый придорожный кювет с последующим опрокидыванием.

"Водитель оставил место ДТП, впоследствии самостоятельно обратился за медицинской помощью, ему назначено амбулаторное лечение", - отметили в пресс-службе.