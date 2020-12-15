Грузовик сгорел в городе Карелии (ФОТО)

Пожарные спасали тягач "Volvo" в Суоярви.

Пожар произошел 15 декабря в Суоярви. Загорелся грузовик "Volvo", который находился на открытой территории на Суоярвском шоссе.

Как сообщается в паблике суоярвского отряда противопожарной службы, дежурный караул прибыл на место за 6 минут. Пожар был ликвидирован в течение 9 минут.

Автомобиль получил значительные повреждения.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Ранее в МЧС Карелии показали кадры с места пожара на Старой Кукковке в Петрозаводске.