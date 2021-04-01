Грузовик врезался в легковушку на перекрестке в Петрозаводске (ВИДЕО)

ДТП с участием грузового и легкового автомобилей на пересечении улиц Гоголя и Анохина.

Как пишет ДТП ПТЗ, авария произошла в минувший четверг, 1 апреля, в 16:28 на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог.

Машины выезжали на перекресток по улице Анохина. Судя по видео, грузовой автомобиль - в левой полосе движения, легковой - в правой. Столкновение произошло, когда грузовик начал маневр поворота направо, а легковой автомобиль, судя по всему, двигался прямо. Грузовой автомобиль протаранил легковушку, которую отбросило на середину перекрестка.

Момент ДТП попал в объектив камеры компьютерной сети Сампо.ру.

Ранее в Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей.