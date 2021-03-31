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В Петрозаводске произошла авария с участием сразу пяти автомобилей (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
16:59, 01 Апреля 2021
фото: © кадр из видео
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На улице Мерецкова излишняя спешка одного из водителей привела к ДТП с несколькими автомобилями.

Сегодня в районе перекрестка улиц Мерецкова и Володарского произошло ДТП с участием сразу 5 автомобилей.

Видеокамера наружного наблюдения компании "Сампо" зафиксировала, как в ряд машин, собирающихся поворачивать на улицу Володарского, сзади врезается красный автомобиль. В результате принципа домино оказываются задеты три впередистоящих машины. Кроме того, вильнув на встречную полосу, виновник аварии задевает автомобиль, двигающийся в противоположном направлении.

В результате ДТП движение по улице Мерецкова оказалось затруднено.

Информация опубликована в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

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