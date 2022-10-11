Грузовик вспыхнул на дороге в райцентре Карелии

В Медвежьегорске сгорел грузовой автомобиль.

Пожар произошел 3 ноября в 12.55 на улице Санаторной в Медвежьегорске: загорелся грузовик Man. К месту пожара сразу выдвинулся дежурный караул пожарной части № 15, пишут в официальном паблике медвежьегорского отряда спасателей.

«Огонь быстро распространился по автомобилю и, хотя пожарные прибыли к месту пожара буквально за три минуты после вызова, охватил кабину, моторный отсек и передние колеса автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар, на полную ликвидацию горения ушло менее десяти минут. Но, тем не менее, в результате пожара, выгорела кабина автомобиля, моторный отсек и передние колеса. Причины пожара выясняются», — говорится в сообщении пожарной охраны Медвежьегорска.

Ранее сообщалось, из горящего дома на севере Карелии госпитализировали пострадавшего.