Грузовой причал вывез гору мусора с острова Кижи (ФОТО)

На грузовом причале острова Кижи впервые за сезон 2020 года состоялась погрузка очередной партии сортированных отходов .

Отдел сохранения природного наследия музея-заповедника "Кижи" более 15 лет ведёт работу по внедрению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Постепенно меняется отношение сотрудников к проблеме, развивается инфраструктура, сообщается в паблике музея.

В 2016 году под раздельный сбор отходов использовались контейнеры, установленные в 10 точках, в 2018 году их стало 17, в текущем году под раздельный сбор отходов используется уже 38 контейнеров, установленные в 30 точках острова Кижи.











Напомним, с 28 июня на остров Кижи начали ходить "Кометы".