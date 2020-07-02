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Грузовой причал вывез гору мусора с острова Кижи (ФОТО)

Новости. Общество
18:40, 02 Июля 2020
фото: © паблик "Музей "Кижи"
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На грузовом причале острова Кижи впервые за сезон 2020 года состоялась погрузка очередной партии сортированных отходов .

Отдел сохранения природного наследия музея-заповедника "Кижи" более 15 лет ведёт работу по внедрению раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов. Постепенно меняется отношение сотрудников к проблеме, развивается инфраструктура, сообщается в паблике музея.

В 2016 году под раздельный сбор отходов использовались контейнеры, установленные в 10 точках, в 2018 году их стало 17, в текущем году под раздельный сбор отходов используется уже 38 контейнеров, установленные в 30 точках острова Кижи. 





Напомним, с 28 июня на остров Кижи начали ходить "Кометы".

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