Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов порыбачил в Карелии (ФОТО)

Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о рыбалке в Карелии на выходных.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне на своей странице в Instagram поздравил жителей региона с Днем рыбака. Об этом сообщает most.tv.

При этом, Игорь Артамнов рассказал, что на выходных ему удалось съездить к друзьям в Карелию.

Оказалось, что Артамонов служил в Карелии, и раз в год старается приезжать в нашу республику.

"Люблю эти леса и озёра. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры", - написал глава Липецкой области.