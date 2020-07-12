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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов порыбачил в Карелии (ФОТО)

Новости. Общество
06:40, 13 Июля 2020
фото: Фото: @igor_artamonov48
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Глава Липецкой области Игорь Артамонов рассказал о рыбалке в Карелии на выходных.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов накануне на своей странице в Instagram поздравил жителей региона с Днем рыбака. Об этом сообщает most.tv.

При этом, Игорь Артамнов рассказал, что на выходных ему удалось съездить к друзьям в Карелию.

Оказалось, что Артамонов служил в Карелии, и раз в год старается приезжать в нашу республику. 

"Люблю эти леса и озёра. Стараюсь раз в год сюда приезжать. Край не чужой, здесь проходила моя служба. А завтра уже будет Москва. Рабочие встречи и переговоры", - написал глава Липецкой области.

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кир
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