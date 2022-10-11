Губернатор поздравил с днем рождения главврача базового медучреждения Карелии

Сегодня, 13 октября, празднует день рождения руководитель республиканской больницы имени Баранова Тамази Карапетян.

Глава Карелии Артур Парфенчиков поздравил с днем рождения Тамази Дарчовича Карапетяна, главного врача республиканской больницы имени Баранова.

«Мы всегда на связи и можем обсудить любой вопрос — рад такому открытому, конструктивному общению. Ценю Вашу энергичность, самоотдачу, надёжность, опору на здравый смысл в действиях и поступках. И ещё стремление идти вперёд. Развитие нашего главного, базового медучреждения тому пример: новое ангиографическое отделение, оборудование, телемедицина, внедрение современных методик диагностики и лечения, новые компетенции сотрудников больницы», — написал руководитель региона на своей странице в соцсети.

Артур Парфенчиков присоединился к поздравлениям коллег и пациентов, которые, как уверен глава Карелии, скажут Тамази Карапетяну спасибо за талант врача и дар руководителя.