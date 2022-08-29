Губернатор Санкт-Петербурга пообещал блокадникам из Карелии отдых в санаториях Северной столицы

Бывшие жители блокадного Ленинграда, живущие сейчас в Карелии, смогут отдохнуть в санаториях Санкт-Петербурга, пообещал губернатор города на Неве.

По сообщению пресс-службы правительства Карелии, об этом Александр Беглов заявил во время визита в Петрозаводск.

«Александр Беглов заявил о готовности организовать отдых и лечение блокадников Карелии в санаториях и пансионатах Санкт-Петербурга», — пояснили в правительстве.

Губернатор Санкт-Петербурга так же пообещал карельским блокадникам экскурсии по памятным местам и музеям Северной столицы.

Сейчас в Карелии проживает 273 бывших жителя блокадного Ленинграда.