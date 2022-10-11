Губернатор Санкт-Петербурга сдержал обещание и пригласил блокадников из Карелии на отдых в пансионат

Уже вторая группа жителей блокадного Ленинграда из Карелии отправляется на отдых и лечение в пансионат Санкт-Петербурга по приглашению Александра Беглова.

На своей странице в соцсети глава Карелии Артур Парфенчиков поблагодарил губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова за гостеприимство.

«Сегодня в Питер отправляется уже вторая группа жителей блокадного Ленинграда из Карелии», - сообщил Артур Парфенчиков.

О поездках блокадников на отдых и лечение в город на Неве Артур Парфенчиков и Александр Беглов договорились во время визита губернатора Санкт-Петербурга в нашу республику.

«Конечно, для наших ветеранов дорога, отдых и лечение – бесплатно. Условия постарались создать максимально комфортные. Первая группа в составе 11 человек проживала в одном из пансионатов курортного района Репино. Двухместные номера. Индивидуальная медицинская программа. Интересные экскурсии, посещение театров. Кроме того, наши земляки пообщались и с губернатором Санкт-Петербурга на неформальной встрече», - рассказал Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, поездки будут организованы в течение года. О своем желании отправиться на отдых жители блокадного Ленинграда могут сообщить по телефону (8-814-2) 76-95-46. Это номер Комплексного центра социального обслуживания населения Карелии.

«Понимаем, что пожилым людям нужны особые забота и внимание, поэтому в каждой группе есть сопровождающие», - уточнил глава республики.