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Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств (ВИДЕО)

Новости. Криминал
09:15, 09 Июля 2020
фото: © Кадр из видео / СК РФ
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Сергея Фургала задержали в четверг в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Губернатора Сергея Фургала подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, пишет издание "РИА Новости".


© Владимир Астапкович / РИА Новости

Кроме губернатора, ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им уже предъявили обвинения.

В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.

Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
 
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.

Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву. 

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Комментарии

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новый
2020-07-09 09:43:40
Хде стоятели на мосту с плакатиками ? Я/МЫ ХОТИМ ПРОТЕСТАНУТЬ
Бриг
2020-07-09 09:26:49
Где же мой комментарий про бандосов из разных партий ?
Гость
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