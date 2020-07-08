Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств (ВИДЕО)

Сергея Фургала задержали в четверг в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.
Губернатора Сергея Фургала подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, пишет издание "РИА Новости".
© Владимир Астапкович / РИА Новости
Кроме губернатора, ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им уже предъявили обвинения.
В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.
Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.
Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.
Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву.
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