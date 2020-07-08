Губернатора Хабаровского края задержали по подозрению в организации убийств (ВИДЕО)

Сергея Фургала задержали в четверг в связи с расследованием многоэпизодного дела ОПГ, причастной к особо тяжким преступлениям против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.

Губернатора Сергея Фургала подозревают в организации покушений и убийств нескольких предпринимателей, пишет издание "РИА Новости".



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Кроме губернатора, ранее задержали и арестовали четырех активных участников организованной группы, им уже предъявили обвинения.



В ближайшее время Фургалу также предъявят обвинение. Следствие намерено ходатайствовать о заключении под стражу.



Оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ.



Временно исполняющий обязанности губернатора пока не назначен. Выборы главы края в случае отстранения Фургала пройдут в сентябре 2021 года.



Задержанного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала отправили в Москву.