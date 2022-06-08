Гуляния в День города изменят схему движения транспорта в Петрозаводске

В субботу, 25 июня, на Зареке и в Центре изменится схема движения транспорта, сообщили в администрации города.

Временные неудобства связаны с массовыми гуляниями в честь Дня города.

Так, 25 июня с 9.00 до двух часов ночи 26 июня будет закрыт проезд по улицам Пушкинской и Фаддевской. Также изменится схема проезда от улицы Куйбышева в сторону Онежской набережной по проспектам Ленина и Карла Маркса, улицам Еремеева и Германа Титова. Проезд будет запрещен и по улице Луначарского от набережной Гюллинга через Пименовский мост. Запрет на движение сохранится и на площади Кирова.

Кроме того, накануне вечером на данных улицах будет запрещено парковаться. На указанной территории будет организована пешеходная зона.

Администрация Петрозаводска призывает водителей быть внимательными, руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД, а также заранее планировать пути объезда.