Гулянка друзей в Прионежском районе Карелии завершилась уголовным делом

Друг обокрал гостеприимного хозяина застолья в Прионежье, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Прионежского района обратился 53-летний местный житель и рассказал, что из его квартиры были похищены 800 рублей и мобильный телефон. Мужчина пояснил, что обнаружил пропажу после встречи с друзьями: он пригласил товарищей в гости и распивал с ними спиртные напитки. Причинённый материальный ущерб составил 7 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастен один из участников застолья – 29-летний местный житель. По версии полиции, мужчина украл деньги и гаджет, когда хозяин пирушки и другие гости легли спать. В дальнейшем подозреваемый отправился в Петрозаводск, где сбыл смартфон. Вырученные деньги, в том числе похищенные 800 рублей, он потратил на алкогольную продукцию.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Фигурант дал признательные показания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.