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Гуси прилетели на Олонецкую равнину в Карелии, а фестиваля нет (ФОТО)

Новости. Общество
08:55, 04 Мая 2021
фото: Столица на Онего
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Сотни тысяч гусей гуляют под Олонцом на полях.

В конце апреля-начале мая на Олонецкие равнины прилетают сотни тысяч гусей. Здесь, в Карелии, у них место отдыха во время долгого перелета на арктическое побережье, где они отложат яйца и выведут потомство.

Поля под Олонцом, словно ресторан, для пернатых. Здесь много пищи для птиц. Днем гуси гуляют по равнине, а к ночи улетают на Ладогу, где хищные звери не могут к ним подобраться.

Ранее в Олонце проходил фестиваль «Олония – гусиная столица», но его отменили несколько лет назад. И больше гуси не устраивают смешные забеги, отменены конкурсы и шоу, не разворачивается ярмарочная тоговля.

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