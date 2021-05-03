Гуси прилетели на Олонецкую равнину в Карелии, а фестиваля нет (ФОТО)

Сотни тысяч гусей гуляют под Олонцом на полях.

В конце апреля-начале мая на Олонецкие равнины прилетают сотни тысяч гусей. Здесь, в Карелии, у них место отдыха во время долгого перелета на арктическое побережье, где они отложат яйца и выведут потомство.

Поля под Олонцом, словно ресторан, для пернатых. Здесь много пищи для птиц. Днем гуси гуляют по равнине, а к ночи улетают на Ладогу, где хищные звери не могут к ним подобраться.

Ранее в Олонце проходил фестиваль «Олония – гусиная столица», но его отменили несколько лет назад. И больше гуси не устраивают смешные забеги, отменены конкурсы и шоу, не разворачивается ярмарочная тоговля.