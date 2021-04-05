Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Инвалида избили в торговом центре Петрозаводска 12
Сегодня 14:00
Полиция Петрозаводска разыскивает женщину, подозреваемую в краже продуктов (ВИДЕО) 11
Сегодня 12:34
В МВД признали нецелесообразным запрет левого поворота к речному вокзалу в Петрозаводске 8
Сегодня 06:55
Путин потребовал ускорить развитие Карелии 22
Сегодня 11:11
В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде 5
05.04.2021 23:30
Стал известен полный состав комиссии для назначения очередного сити-менеджера Петрозаводска 22
Сегодня 13:32
Число вакцинированных против ковида в Финляндии приближается к миллиону 17
Сегодня 12:28
В Карелии от коронавируса умерла 35-летняя женщина 2
Сегодня 09:30

Хакатон по искусственному интеллекту прошел в Петрозаводске

Новости. Общество
18:20, 06 Апреля 2021
фото: © "Ситилинк"
Загрузка...

Программистов из 15 городов России и из Праги приняли участие в первом карельском хакатоне по искусственному интеллекту.

В Петрозаводске 3 и 4 апреля на базе детского технопарка "Кванториум Сампо" состоялся финальный этап Межрегионального хакатона для разработчиков по искусственному интеллекту "iVision 2021".

Первый карельский хакатон по искусственному интеллекту стартовал 15 марта. 34 команды программистов из 15 городов России и из Праги приняли участие в отборочном онлайн этапе.

Они решали задачи трех уровней сложности: искали автомобиль "Лиса" на видеопотоке, писали алгоритмы для определения парковочных мест на проспекте Ленина и распознавали состояние Онежского озера. И только 10 команд смогли пройти в финал.

Заключительный этап состоялся в Петрозаводске на базе детского технопарка "Кванториум Сампо" и собрал 29 участников из Кировска, Кемерово, Зеленограда, Москвы, Орла, Санкт-Петербурга, Чебоксаров, Севастополя и Петрозаводска.
Первые места в трех номинациях получили команда из Кемерово, сборные Санкт-Петербург — Зеленоград и Санкт-Петербург — Орел. Две команды из Петрозаводска взяли 2 место в номинации "Опытные" и 3 место в номинации "Джуниоры".

Завершился второй день финального этапа праздничным угощением и познавательной лекцией Дмитрия Жоржевича Корзуна, заведующего лабораторией интеллектуального анализа данных, зам. директора по науке центра искусственного интеллекта. Участники события посетили три экскурсии: музей ИЗО, музей науки и Онежскую набережную.

Организаторы мероприятия — компания "Ситилинк" и детский технопарк "Кванториум Сампо" — планируют сделать хакатон по искусственному интеллекту ежегодным событием для Карелии и в следующем году расширить географию участников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-04-06 19:20:28
Хакатята или хакатошки ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.04.2021, 22:47
Массовое ДТП произошло под Петрозаводском, несколько человек пострадали (ФОТО, ВИДЕО)
01.04.2021, 07:15
Жительница Карелии поехала в Москву и рассказала Путину о проблемах Сегежи
02.04.2021, 12:43
Начальник управления ФСБ Карелии переходит на новую работу
01.04.2021, 06:40
Стоимость проезда в маршрутках Петрозаводска поднимется до 37 рублей
01.04.2021, 09:28
Михаил Стоцкий покинул пост главврача поликлиники №1 Петрозаводска
30.03.2021, 08:20
В больнице Карелии, которую проверяли Минздрав и полиция, уволилась главврач

Аналитика

05.04.2021 16:20
Капитал
Костная клиника: как выиграть битву за урожай в дачный сезон
Весной для многих начинается дачный сезон: активные посевные, посадочные, строительные работы на своих загородных участках.
10 тысяч не дожили 4
05.04.2021 10:00
Кто избивал осужденного в колонии Петрозаводска, остается загадкой 9
05.04.2021 08:15
Дом для "батончиков"
02.04.2021 16:28
Партия власти захотела бороться с критикой в соцсетях 13
02.04.2021 16:08
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:20
Без политики
Центр медицинской профилактики на Лизы Чайкиной, 5а открыт!
Центр медицинской профилактики на ул. Лизы Чайкиной, 5а приглашает на вакцинацию детей и взрослых Петрозаводска и Карелии.
Выйду на uuličču, гляну на "село" 9
Сегодня 09:15
"Работа на экспорт – это другой уровень бизнеса"
05.04.2021 14:20
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»