Хакер в Петрозаводске нарушил две статьи Уголовного Кодекса и потерял свободу

Суд Петрозаводска ограничил хакеру свободу на один год.

Хакеру назначено наказание за нарушение авторских прав и распространение вредоносных компьютерных программ.

Так, 3 июня Петрозаводский городской суд осудил петрозаводчанина по ч.2 ст.146 Уголовного кодекса РФ (незаконное использование объектов авторского права), а также по ч.2 ст.273 Уголовного кодекса РФ (распространение компьютерной информации, заведомо предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации, из корыстной заинтересованности).

Судом назначено наказание в виде 1 года ограничения свободы.