HeadHunter: Карелия попала в число отстающих регионов по росту числа вакансий для инвалидов

Число вакансий для работников с ограниченными возможностями здоровья в Карелии, размещенных на сервисе по трудоустройству HeadHunter, в 2023 году выросло на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионах Северо-Запада количество таких рабочих мест увеличилось, в среднем, более чем в 1,5 раза.

По данным HeadHunter, в лидерах по приросту новых вакансий для инвалидов в СЗФО оказались Санкт-Петербург, где число новых вакансий для инвалидов выросло на 78%, Ленобласть (на 60%), Псковская область (на 73%), Архангельская область (на 25%) и Калининградская область (на 17%).

В целом по России количество рабочих мест для сотрудников с ограниченными возможностями здоровья увеличилось на 43%.

Как правило, работу соискателям с ограниченными возможностями здоровья предлагают в сфере продаж и клиентского сервиса в качестве менеджеров по работе с клиентами, операторов колл-центров, специалистов по продвижению услуг, специалистов поддержки пользователей.

На втором месте по доступности работы для кандидатов с ОВЗ — сфера логистики. Здесь львиная доля вакансий — это работа курьером. Причем в начале 2023 года работодатели стали всё чаще указывать в вакансиях пункт «легкие заказы» или «заказы весом не более 3 кг». По сравнению с началом 2022 года число таких «облегченных» вакансий для курьеров, которым не нужно перевозить тяжести выросло в 5 раз.

В целом же вакансии для соискателей с ОВЗ на данный момент есть в каждой профессиональной сфере рынка труда. Но если в каких-то сферах работодатели более открыты к таким соискателям (ИТ-сфера, ретейл, транспортная область, маркетинг), то в других областях таких вакансий могут быть единицы (госслужба, страхование, автобизнес, добыча сырья).