Власти создали невыносимые условия жизни для жителей деревни Большие Горы Олонецкого района Карелии, оставив людей без транспортного сообщения, медицинского обслуживания и еды. Но большегорцы не сдаются.

21 июня президент Путин проводил прямую линию, в ходе которой четыре часа "простые" жители России рассказывали ему о своих низких зарплатах, разваливающемся жилье, отсутствии работы и несправедливости местных властей и спрашивали, как жить дальше. Свой вопрос о том, как жить без еды, когда не приезжает автолавка, отправили президенту и жители Больших Гор из Карелии, предупредив об этом местных чиновников.

По словам большегорцев, олонецкие руководители тут же зашевелились: пообещали отправить к ним в деревню продуктовую лавку на колесах. Жители Больших Гор обрадовались, пришли в назначенное время к месту сбора, прождали два часа, да так и ушли несолоно хлебавши.

Доведенные до последней черты, деревенские написали пост в Интернете, позвонили в редакции местных и федеральных СМИ, рассказали, что в их деревню, которая находится в 16 километрах от административного центра Видлицы, уже месяц не ездит автолавка с продуктами, поэтому старики голодают – им даже хлеба купить негде.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в деревне Большие Горы и встретилась с голодающими жителями.

Дверь нам открыла седая женщина в халате в горошек.

"Я в Больших Горах 58 лет живу, - начала свой рассказ баба Валя. - Деревня здесь была большая, хорошая. Автобус ходил два раза на Кинелахту, утром и вечером. Было хорошо. Теперь в Видлице больницу закрыли, в Ильинском закрыли… Хоть помирай - некуда ехать! Ни аптеки, ни магазина. Даже буханки хлеба нету! Вчера телевидение ваше приезжало из города, так я им показала, что мы едим, вынесла хлеб заплесневелый. Хлеб в холодильнике месяцами храним, потом грызем - аж зубы сводит".

В доказательство своих слов баба Валя открыла холодильник и показала, что на каждой полке у нее лежит хлеб – две буханки и батон, еще полбуханки начали покрываться зеленой плесенью. Больше в закромах у пенсионерки ничего особо и не было.

"Мне набирать хлеб приходится с запасом, - рассказала женщина, - вдруг не попадешь ни на чем в магазин. Своего транспорта у нас нету. Вот едут люди хорошие, просим, привозят".

Рассказала баба Валя, что ей идет уже 79-й год. Было пятеро детей, но троих сыновей уже похоронила. Старший Афганистан прошел, а смерть свою здесь нашел: неизвестные забили его до смерти, требуя деньги от проданной машины, которых он еще не успел получить. Так, по словам бабы Вали, пока скорая ехала, и умер. Позже еще двоих похоронила. Остались сын и дочка – оба переехали жить в Финляндию.

"Они оттуда приедут, привезут бабке продуктов, - говорит пенсионерка. - Мой сын в Финляндии первый год живет, там хоть отдача есть. Тут на бензовозе работал сутками - инсульт заработал, а денег нет. А дочка-то уже давно там, даже квартиру купила. Внуки кто где: кто в Петрозаводске, кто в Ленинграде, кто в Лодейном поле. Когда могут, приезжают, порядки мне тут помогают навести, продуктов привозят".

Рассказывала о своей жизни пенсионерка эмоционально: то на край лавки присядет, то у печки похлопочет. Чувствовался боевой дух. Только когда хлеб заплесневелый в руках держала, предательски слезы потекли, но она их быстро смахнула мозолистой рукой и вновь о прошлом вспомнила.

"Все советскую власть ругают, говорят, плохо при ней было жить, - размышляла баба Валя. – Не знаю, только вот наш деревенский мужик Богданов Василий Васильевич в райкоме партии работал, один раз к нему обратилась - на второй день уже все было сделано, просьба выполнена. А сейчас… звоним в сельсовет, а толку нет".

Неожиданно из комнаты вышел муж бабы Вали.

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