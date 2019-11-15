Хлопок газа произошел в одном из домов Петрозаводска

На месте работали 20 пожарных, сообщили в МЧС Карелии.

В 11.23 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о хлопке газовой колонки в жилом доме на улице Сегежской.

20 спасателей выехали на место происшествия и обследовали территорию дома. Жильцам ничего не угрожало.

Ранее маленький ребенок пострадал после взрыва газового баллона в Калевале.