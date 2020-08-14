Власти Карелии собираются запатентовать популярные региональные топонимы.

Руководство Карелии выступило с инициативой патентования географических названий республики в качестве товарных знаков.

"Кемская волость – это наше название. Валаам – это наше название. Кижи – это наше название. Воттоваара – это наше название. Рускеала – это наше название, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в недавнем интервью телеканалу "Россия". – Популярна Рускеала? Популярна. Но это – карельское название. Хочешь использовать Рускеалу, хочешь продукцию назвать Рускеалой, автомобиль – плати за это деньги. Только так".

Подробнее читайте в материале "Кемска волость" как товарный знак".