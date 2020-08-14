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"Хочешь продукцию назвать Рускеалой, автомобиль – плати за это деньги"

Новости. Общество
16:00, 15 Августа 2020
фото: © Страница Артура Парфенчикова "ВКонтакте"
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Власти Карелии собираются запатентовать популярные региональные топонимы.

Руководство Карелии выступило с инициативой патентования географических названий республики в качестве товарных знаков.  

"Кемская волость – это наше название. Валаам – это наше название. Кижи – это наше название. Воттоваара – это наше название. Рускеала – это наше название, – заявил глава Карелии Артур Парфенчиков в недавнем интервью телеканалу "Россия". – Популярна Рускеала? Популярна. Но это – карельское название. Хочешь использовать Рускеалу, хочешь продукцию назвать Рускеалой, автомобиль – плати за это деньги. Только так".

Подробнее читайте в материале "Кемска волость" как товарный знак".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Juniper59
2020-08-15 16:19:29
Дураки озабочены только одним - где бы состричь бабла. А элементарно навести порядок со словоупотреблением, видимо, кишка тонка.
Помню, надолго завис перед пивным прилавком в "Сигме", пытаясь осилить потрясающее сочетание "Пиво Воттоваара Американ Пэйл Эль Бесов Нос" (а рядом ещё было "Куркиёкки" и что-то ещё подобное.
Для начала надо бороться с таким вот бре(н)дом, а потом уже думать о тех, кто назовёт автомобиль "рускеалой".
кир
2020-08-15 16:05:39
Боже мой, сейчас только опомнились. Сначала развалили Советский Союз, потом наплевали на патентное право, которое в нем существовало и поддерживалось государством. :)
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