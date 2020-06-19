Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.

Поселковая амбулатория, где ведет прием фельдшер Наталья Борисовна Хитрикова, расположилась в бывшем здании магазина.

– Когда я работала на "скорой", приходилось и шить, и лепить. Чего мы только ни делали! Раньше в Прионежской центральной районной больнице было до 15 специалистов. В Ладве были и хирурги, и педиатры, и своя санэпидстанция. Когда я пришла туда работать, мы занимали три двухэтажных деревянных здания, сейчас там осталось только одно. Была своя санэпидстанция, и две бригады "скорых". Вот тогда нам приходилось заниматься всем! А сейчас, конечно, времена уже другие, и если мы видим, что больному нужна специализированная помощь, то отправляем его в Петрозаводск – в больницу скорой медицинской помощи или сосудистый центр.

Вы знаете, болит душа за каждого пациента. Конечно, хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям. Тем более, с нашими дорогами. Вот вы сегодня к нам приехали, и как Вам? Удовольствие получили? – рассмеялась Наталья Хитрикова. – Федеральная трасса есть федеральная трасса, а там, где живет народ, от дорог осталось одно название. Считается, что мы находимся недалеко от города, но ведь население у нас, в основном, пенсионеры, и как им по этим дорогам добираться?

Да и людям ведь нужно, прежде всего, внимание. Очень часто сельские жители жалуются на то, что в городе их не выслушивают. Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом, потому что пациенты приходят к нему не только со своими болезнями, но и со своими судьбами, и по-настоящему радуешься, когда слышишь от людей "Спасибо!".

Репортаж Валерия Поташова из Ладвы-Ветки читайте здесь.