"Ход исполнительного производства" на портале Госуслуг – самый скоростной и востребованный сервис, заверили приставы

Сервис ФССП России "Ход исполнительного производства" является самым скоростным на портале Госуслуг: более 90% запросов исполняется менее чем за 30 секунд, сообщают приставы Карелии.

Кроме того, сервис числится среди самых популярных на портале: в течение суток регистрируется более 30 тысяч запросов.

Указанный сервис предоставляет информацию по исполнительному производству, включая меры, принятые судебным приставом, в том числе связанные с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, с ограничением права выезда за пределы Российской Федерации или ограничением регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Исключить личные визиты к судебным приставам позволяет сервис "Ходатайство приставу". Он включает в себя порядка 30 типовых обращений должников и взыскателей (ходатайств, объяснений, отводов и жалоб в рамках исполнительных производств). Общее количество обращений, поданных с момента реализации сервиса с 26 ноября 2020 года по настоящее время, составляет более 250 тыс.

В целом интерактивные ресурсы Федеральной службы судебных приставов остаются высоко востребованными. В 2020 году проведены мероприятия по интеграции мобильного приложения ФССП России на платформу AppGallery, что позволило расширить аудиторию пользователей сервиса "Банк данных исполнительных производств".

Посещаемость сервиса "Банк данных исполнительных производств", размещенного на официальном интернет-сайте ФССП России, возросла на 97,5 % в сравнении с 2019 годом и составила более 580 млн посещений, из которых более 440 млн запросов направлено с использованием интерфейса программирования приложений. Данный способ получения информации используется в основном юридическими лицами: банками, организациями-взыскателями, иными коммерческими организациями.