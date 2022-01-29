Ходите по гололеду на чуть согнутых ногах, посоветовали в МЧС Карелии

Региональное Управление МЧС выпустило памятку для пешеходов и водителей о том, как вести себя в гололед.

Неблагоприятные дорожные условия являются прямой причиной дорожно-транспортных происшествий, требуя от водителей и пешеходов повышенного внимания к мерам собственной безопасности и безупречного соблюдения правил дорожного движения, напомнили в МЧС Карелии.



«Гололед становится частой причиной случаев падения и пешеходов вблизи пешеходных переходов, тротуаров.

От падения никто не застрахован, а потому надо научиться падать. Поскользнувшись, надо успеть сгруппироваться. Полезный совет - ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах.



Не менее частой причиной падений является алкоголь. У подвыпившего человека все реакции замедленны и неадекватны.



Лед бывает разный. Самый скользкий - при температуре около 0°С. При температуре ниже - 20°С он уже не такой скользкий, так как на нем нет воды. Обледенение может быть сплошным на большой протяженности дороги или на небольших участках. Обычно границами гололеда бывают придорожные постройки, поэтому в этих местах следует ожидать изменения состояния поверхности дороги. Если вы выехали на гололед, главное не теряйтесь, а помните основные правила для обеспечения безопасного движения в этих условиях:



Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы.



Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона.



Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения. Для того, чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП.

Больше половины дорожно-транспортных происшествий, как правило, связаны с наездами на пешеходов. Поэтому следует помнить о том, что водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь, обязаны переходить максимально осторожно в специально установленных для этого местах».