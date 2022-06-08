Хоккеисты из Карелии готовятся к первым матчам МХЛ

Новый хоккейный сезон 2022/2023 для команды «СКА-Карелия» из Кондопоги откроется четырьмя предсезонными играми.

Как сообщили в паблике «МКХ «СКА-Карелия» команда проведет четыре предсезонных матча для подготовки к новому хоккейному сезону в молодежной хоккейной лиге. Так, 21 июля в Санкт-Петербурге и 24 июля в Кондопоге «СКА-Карелия» встретится с командой «СКА-Варяги».

С 26 по 30 июля армейцы примут участие в турнире имени Павла Ивановича Беляева в Череповце. А с 23 по 26 августа в Кондопоге «СКА-Карелия» поборется за кубок главы республики Карелия, сообщили в паблике.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне «СКА-Карелия» поборется за кубок Харламова.