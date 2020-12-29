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Холдинг Лотос принял участие в благотворительной новогодней акции "Ёлка Добра"

Новости. Общество
18:21, 30 Декабря 2020
фото: ТРК ЛОТОС PLAZA
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Цель акции – исполнить мечту и подарить чудо детям Карелии, которые особенно в этом нуждаются.

Организаторами акции выступило правительство Карелии и благотворительный фонд Арины Тубис. По задумке дети писали свои пожелания на Новый год Деду Морозу и все желающие могли исполнить его.

Новый ноутбук получила маленькая Алина из села Кончезеро. Ее открытка-пожелание попала в надежные руки другого доброго волшебника. Управляющая компания ТРК ЛОТОС PLAZA, в лице директора по управлению коммерческой недвижимостью Матросовой Юлии Валериевны осуществил мечту маленькой Алины.

Алина вместе с семьёй проживает в селе Кончезеро и новый ноутбук, предназначенный специально для учёбы, станет хорошим помощником в дистанционном обучении и в общении с друзьями. Алине передали пожелания счастья в Новом году, крепкого здоровья и исполнения всех желаний!

Акция действительно волшебная и пожелания на елке особенные – это ожидания детей, которые сейчас находятся в сложной жизненной ситуации. Благодаря акции, у детей, подопечных благотворительных фондов, появятся очень важные для них подарки, которые помогут пережить сложные времена, активно развиваться и учиться, быть на связи с друзьями.

Это чудесная и по-настоящему волшебная акция. Дети должны быть счастливы, особенно в канун Нового Года!

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