Холодная и дождливая погода ожидается в пятницу в Карелии

О погоде на 18 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем – небольшой.



Ветер северо-восточный, северный, во второй половине дня – западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Ночью будет +4, +6 градусов, днем потеплеет до +10.



В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью по южным районам ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем пройдут кратковременные дожди.



Ветер ночью северо-восточный, северный порывистый, днем – западный, юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, +7. На севере похолодает до 0. Днем потеплеет до + 11 градусов.