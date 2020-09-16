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Холодная и дождливая погода ожидается в пятницу в Карелии

Новости. Погода
17:00, 17 Сентября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 18 сентября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет умеренный дождь, днем – небольшой.

Ветер северо-восточный, северный, во второй половине дня – западный умеренный, ночью – с порывами до сильного.

Ночью будет +4, +6 градусов, днем потеплеет до +10.

В Карелии также будет облачно с прояснениями. Ночью по южным районам ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. Днем пройдут кратковременные дожди.

Ветер ночью северо-восточный, северный порывистый, днем – западный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +2, +7. На севере похолодает до 0. Днем потеплеет до + 11 градусов.

 

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