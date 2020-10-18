890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше 12
Сегодня 09:44
Строительством сети гостиниц в Карелии займется знаменитый миллиардер 4
Сегодня 11:47
Сбежавшего из коронавирусной больницы мужчину нашли мертвым 3
18.10.2020 21:23
Живодеры выбирают слабых 2
Сегодня 12:42
У жительницы Петрозаводска загорелись волосы, когда она жарила блины 3
Сегодня 10:02

Холодная и сырая погода ждет жителей Карелии во вторник

Новости. Погода
17:00, 19 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
Загрузка...

О погоде на 20 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем обещают дождь.

Ночью похолодает до 0, -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 0, +2 градусов.

Ветер северо-западный умеренный.
Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также обещают облачную погоду. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.

Ветер северный, северо-западный умеренный, с порывами.
Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем температура воздуха составит -1, +4 градуса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-19 18:02:57
Это не помешает бездельникам бесцельно болтаться по городу , выкладывать фоточки в интернетиках и восхищаться своим творчеством.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.10.2020, 19:40
Российская многодетная учительница повесила своего четырехлетнего сына
16.10.2020, 19:15
Парфенчиков высказался о тотальном карантине в связи с резким подъемом эпидемии
12.10.2020, 14:04
Участник смертельного ДТП в Петрозаводске рассказал свою версию произошедшего
15.10.2020, 12:58
Девочка-подросток погибла в Петрозаводске, упав с 9 этажа
12.10.2020, 14:37
В Петрозаводске ищут родственников погибшего 71-летнего водителя, устроившего смертельное ДТП
17.10.2020, 12:02
Водитель на полном ходу сбил пешехода на "зебре" в центре Петрозаводска (ВИДЕО)

Аналитика

16.10.2020 09:30
Капитал
"Для нас все дороги важны" 2
Накануне Дня работников дорожного хозяйства руководство компании "ВАД" сообщило о реализации главных проектов по строительству и ремонту дорог в Карелии в 2020 году.
Выборы в новый парламент Карелии: три дня голосования и волеизъявление "на пеньке" 9
15.10.2020 14:30
Новый старт "Динамо" 1
15.10.2020 10:06
Кадастровые работы стали еще доступнее: межевание не выходя из дома
14.10.2020 11:15
Костная клиника: лазерная победа над варикозом
14.10.2020 09:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:42
Личное мнение
Живодеры выбирают слабых 2
Кто такие живодёры и откуда у них столько зла – медицинский психолог из Петрозаводска Юлия Щёголева – об участившихся случаях жестокости по отношению к животным.
Нюхотская "рулетка"
16.10.2020 15:46
"Мы всегда в активном поиске"
15.10.2020 14:22
архив чтиво

Медиа

Начало строительства ФОКа "Динамо" в Петрозаводске
16.10.2020 15:05
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»