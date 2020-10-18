Холодная и сырая погода ждет жителей Карелии во вторник

О погоде на 20 октября рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во вторник в Петрозаводске будет облачно. Пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега. Днем обещают дождь.

Ночью похолодает до 0, -2 градусов. Днем воздух прогреется лишь до 0, +2 градусов.

Ветер северо-западный умеренный.

Атмосферное давление будет расти.

В районах Карелии также обещают облачную погоду. Ожидаются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, днем с дождем.



Ветер северный, северо-западный умеренный, с порывами.

Ночью столбик термометра остановится на отметке -4, +1. Днем температура воздуха составит -1, +4 градуса.