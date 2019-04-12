Холодная погода сохранится 13 апреля в Карелии

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О погоде на субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.
В Петрозаводске 13 апреля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.
Ветер северный, северо-восточный умеренный.
Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до +3, +5.
В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.
Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.
Ветер северный, северо-восточный, на севере северо-западный умеренный.
Ночью -1, -6, местами похолодает до -12, днем воздух прогреется до +3, +8 гардусов.
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