Холодная погода сохранится 13 апреля в Карелии

О погоде на субботу рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске 13 апреля будет облачная с прояснениями погода. Без существенных осадков.

Ветер северный, северо-восточный умеренный.

Ночная температура составит -2, -4 градуса, днем потеплеет до +3, +5.

В районах Карелии также будет облачно с прояснениями.

Местами небольшой снег, мокрый снег. Ночью и утром на дорогах гололедица.

Ветер северный, северо-восточный, на севере северо-западный умеренный.

Ночью -1, -6, местами похолодает до -12, днем воздух прогреется до +3, +8 гардусов.