Холодный дождь и северный ветер испортят праздник 1 сентября

О погоде на 1 сентября рассказали специалисты Карельского Гидрометцентра.
По прогнозу синоптиков, в четверг ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдет небольшой, местами умеренный дождь, по южным районам дождь, местами сильный.
Ветер северный, северо-восточный 7-12м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
Температура ночью составит +3, +8°С, местами похолодает до 0°С. Днем воздух прогреется до +7, +12°С.
В Петрозаводске будет облачно. Ожидается дождь.
Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с, порывы до 15-17 м/с.
Столбик термометра ночью остановится на отметке +5, +7°С, днем будет +7, +9°С.
Атмосферное давление будет расти.
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