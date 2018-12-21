Хорька без медосмотра не пустили из Финляндии в Карелию

Женщине не разрешили провезти домашнего хорька из Финляндии в Карелию из-за отсутствия у него медосмотра, сообщается в паблике Управления Россельхознадзора Карелии.

В воскресенье 18 декабря наша соотечественница, проживающая в Финляндии, пересекала границу в пункте пропуска "Люття". С ней следовал домашний хорек.

Животное было привито против бешенства, чумы плотоядных, вирусного энтерита и других инфекций, чипировано, однако отметка о клиническом осмотре в течение 5 дней перед отправкой отсутствовала.

Требование проводить такой осмотр установлено ветеринарно-санитарными требованиями.

В отношении физического лица составлен протокол об административном правонарушении. Владелица хоря уже ранее привлекалась к административной ответственности по указанной статье; за повторное нарушение предусмотрен штраф в размере тысячи рублей.