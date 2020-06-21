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"Хорошо" отдохнувшие в Карелии водители останутся без прав

Новости. Общество
12:24, 22 Июня 2020
фото: © Владимир Гердо/ТАСС
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Автоинспекторы провели рейд "Нетрезвый водитель", сообщили в ГИБДД Карелии.

Так за минувшие выходные дни в ходе профилактических рейдов было пресечено 28 фактов управления авто в состоянии опьянения.

Четверо пьяных водителей сели за руль повторно.

По статистике, именно в выходные и праздничные дни увеличивается число нетрезвых нарушителей, а вместе с тем возрастает опасность совершения ДТП.

Госавтоинспекция Карелии напоминает, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав  на срок от полутора до двух лет.

Напомним, в субботу и воскресенье в Петрозаводске 13 водителей отстранены от управления транспортными средствами.

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