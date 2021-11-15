Хозяйка бутафорского концлагеря в Карелии стала ведущей кулинарного шоу (ВИДЕО)

Организатор проекта по реконструкции жизни и быта узников финских переселенческих лагерей Наталья Абрамова стала вести передачу на карельском правительственном телеканале.

Наталья Абрамова стала ведущей передачи «Вкусно жить», которая выходит на телеканале «САМПО ТВ 360º». Об этом она рассказала в соцсети.

«Мой первый опыт в качестве телеведущей! Теперь вместе с Светланой Воробьевой и любимым телеканалом САМПО ТВ 360º будем знакомить вас с интересными людьми и оригинальными рецептами блюд, приготовленных из продуктов, произведённых и выращенных в Карелии!», — заявила Абрамова.

«В Карелии вкусно жить не запретишь», — добавила она.

Первым гостем программы стал самбист-чемпион Максим Антипов, возглавляющий в настоящее время администрацию Медвежьегорского района.

Напомним, в декабре 2020 года возглавляемый Натальей Абрамовой благотворительный фонд на средства президентского гранта открыл бутафорский концлагерь, где «уроки мужества» должны были давать казаки. Запуск проекта обернулся скандалом, о котором ранее сообщала «Столица на Онего» в тексте «Патриотизм и бутафория». В дальнейшем проект был закрыт.