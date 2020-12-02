Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Советы жителям Карелии: возвращаем взломанный аккаунт в соцсетях 3
02.12.2020 16:30
Автобус с пассажирами врезался в автомобиль в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
Сегодня 06:50
Названа болезнь, на треть снижающая риск заражения коронавирусом 1
02.12.2020 20:40
В Петрозаводске разбился мужчина, выпав с четвертого этажа 3
02.12.2020 18:53
Число инфицированных коронавирусом в Карелии приближается к 17 тысячам
Сегодня 08:57
Стало известно, за что могут уволить работника на удаленке 3
02.12.2020 17:30
В четверг в Карелии ожидается небольшое похолодание
02.12.2020 17:00

Хозяйка собаки, покусавшей двух девочек в поселке Карелии, заплатит компенсацию

Новости. Общество
13:05, 03 Декабря 2020
фото: © Сергей Фадеичев/ТАСС
Загрузка...

Суд наказал жительницу поселка Ледмозеро Муезерского района, чья собака покусала двух школьниц, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в августе этого года собака бойцовской породы, принадлежащее женщине, находилась на улице без присмотра. Она укусила девочек 13-ти и 10-ти лет.

Родители подростков обратились в прокуратуру района с просьбой защитить права своих детей.

В результате суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Он , взыскав с женщины компенсацию морального вреда в пользу каждого несовершеннолетнего в размере 50 000 рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Карелии девочке заплатят компенсацию в 35 тысяч рублей за укус собаки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Горожанин
2020-12-03 14:14:16
Компенсация - это не наказание, это возмещение вреда. А наказание владелице собаки и превентивные меры?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.11.2020, 15:35
Две новые автодороги планируется построить в Петрозаводске
30.11.2020, 14:39
Жительница Карелии требует вмешательства омбудсмена Бойченко в ситуацию с "бардаком в поликлиниках"
27.11.2020, 09:16
В Карелии от коронавируса скончались 33-летний и 59-летний мужчины
02.12.2020, 09:21
Число жертв коронавируса в Карелии выросло до 106
28.11.2020, 16:06
Минздрав Карелии:  Каждый, кто контактировал с больным коронавирусом, обязан самоизолироваться
29.11.2020, 15:45
В Петрозаводске сгорел частный дом (ВИДЕО)

Аналитика

02.12.2020 12:58
Обществоведение
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас коронавирус COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антиген COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Вепсы готовы пожаловаться на лесозаготовку в ООН 2
02.12.2020 12:51
Власти Карелии ждут заявок от инвесторов на переработку мусора
01.12.2020 15:09
Благодарность Офтальмологическому центру Карелии
30.11.2020 14:53
Вилами по воде 2
30.11.2020 10:29
Вся аналитика

Чтиво

02.12.2020 13:15
Без политики
Костная клиника: таблетки вас не спасут
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
Включите "режим сбережения энергии"
30.11.2020 12:37
Почему российская комедия "Непосредственно Каха!" бьёт все рекорды
26.11.2020 09:55
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»