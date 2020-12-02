Хозяйка собаки, покусавшей двух девочек в поселке Карелии, заплатит компенсацию

Суд наказал жительницу поселка Ледмозеро Муезерского района, чья собака покусала двух школьниц, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что в августе этого года собака бойцовской породы, принадлежащее женщине, находилась на улице без присмотра. Она укусила девочек 13-ти и 10-ти лет.

Родители подростков обратились в прокуратуру района с просьбой защитить права своих детей.

В результате суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Он , взыскав с женщины компенсацию морального вреда в пользу каждого несовершеннолетнего в размере 50 000 рублей.

Решения суда не вступили в законную силу.

Ранее сообщалось, что в Карелии девочке заплатят компенсацию в 35 тысяч рублей за укус собаки.