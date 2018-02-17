Хозяйка живого уголка Дворца творчества Петрозаводска рассказала, почему она против контактных зоопарков

Хозяйка живого уголка Дворца творчества детей и юношества Петрозаводска, педагог Ольга Булыгина рассказала "Столице на Онего", почему является противницей контактных зоопарков.

По словам Ольги Булыгиной, в контактных зоопарках дети общаются с животными без какой-либо подготовки.

"Вот мы, к примеру, практические занятия начинаем с крыс. Потому что у крысы так развит вестибулярный аппарат, что ее можно повернуть: спиной вниз, спиной вверх, как угодно – она только удовольствие от этого получит. Крысы очень общительные: будут по тебе бегать, лазать... И крыса никогда просто так не укусит, в отличие от хомяков, которые, казалось бы, более привлекательные животные… Но если хомяку что-то не понравилось, или у него плохое настроение, то он может укусить за палец. Я об этом знаю, поэтому ребенку неподготовленному никогда на руки хомяка не дам", - отмечает она.

"Или возьмем морскую свинку, - продолжает педагог. - Если ее на спину перевернуть, у нее случается обморок, потому что ее вестибулярный аппарат для этого не предназначен, в природе она может ходить только животом вниз. Но дети же об этом не знают! Их нужно научить… У хомяка расстройство желудка – дайте кусочек сырой картошки, это для него как для нас таблетка активированного угля. Он съедает – и пищеварение нормализуется. А кусок сырой картошки для морской свинки – это вздутие живота и смерть. Такие нюансы нужно знать перед тем, как совершать какие-то действия. Я противник контактных зоопарков: там большой отход животных. Наша цель – сохранить то, что у нас есть".

Как сотрудники Дворца творчества сохраняют то, что есть, при полном отсутствии финансирования на живой уголок, читайте в нашем материале.