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Хронически устают чаще офисные клерки, чем работяги: итоги опроса в Карелии

Новости. Общество
09:29, 06 Февраля 2023
фото: © Shutterstock / FOTODOM

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Опрос жителей Карелии показал, представители каких профессий чаще жалуются на хроническую усталость.

Исследование проводил сервис по трудоустройству hh.ru.

Больше всего жалоб (40%) поступило от представителей сферы маркетинга и PR, еще 35% — от научных работников, преподавателей и ИТ-специалистов (35%). Под конец рабочей недели сильнее всех устают бухгалтеры и финансисты.

При этом, как правило, не замечают вообще никакой хронической усталости из-за работы представители рабочих профессий, сельского хозяйства, специалисты транспортной сферы. 

В целом, согласно результатам опроса, треть опрошенных жителей Карелии чувствует хроническую усталость почти каждый день. 

Основными причинами своего состояния респонденты назвали сидячую работу, личные семейные обстоятельства,  токсичное поведение начальства, длительное отсутствие отпуска, постоянные ссоры внутри коллектива.

 

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