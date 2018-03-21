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Новости. Общество
11:24, 21 Марта 2018

Худощавых жителей Карелии приглашают на кастинг для съемок в художественном фильме

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В Петрозаводске объявлен кастинг актеров художественного фильма "Петька", сообщили в пресс-службе министерства культуры Карелии.

Создатели полнометражного художественного фильма "Петька", посвященного малолетним узникам финских лагерей, ищут в Карелии актеров, которые будут задействованы в массовых сценах. На кастинг приглашают детей 8–14 лет и взрослых старше 20 лет худощавого телосложения.

Желающих сняться в фильме ждут 24 марта в малом зале Карельской государственной филармонии (ул. Кирова, 12). Начало в 12.00 по следующему графику:
С 12.00 до 15.00 – кастинг для профессиональных актеров;
С 15.00 – кастинг для детей и взрослых.

Ранее сообщалось, что военная драма "Петька" кинокомпании "АТК-Студио" (г. Санкт-Петербург) посвящена теме оккупации Карелии финнами в годы Великой Отечественной войны. Главные герои фильма – малолетние узники лагеря. Съемки фильма начнутся в мае 2018 года в нескольких районах Карелии, а окончание всей работы над картиной завершится в декабре 2018 года.

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НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
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